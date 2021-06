Tout l'monde dehors : le festival revient le 23 juin à Lyon pour l'été

"Tout l'monde dehors" se déroulera entre le 23 juin et le 29 août dans tout Lyon. 150 événements gratuits et en plein air sont proposés aux Lyonnaises et Lyonnais durant tout l’été.

Parcs, jardins et autres lieux publics accueilleront l'édition 2021 du festival "Tout le monde dehors" à Lyon. Au programme : des pièces de théâtre, des concerts, des projections cinématographiques, des spectacles de danse ou des lectures de contes, organisés par la Ville de Lyon.

Mesures sanitaires et jauges obligent, la Ville de Lyon a mis en place des réservations obligatoires pour les évènements du mois de juin et quelques spectacles du mois de juillet et août.

Le festival va s'ouvrir au parc Popy, le 23 juin, avec le spectacle "Voyage à bord du train de la vie", entre diabolo, danse et théâtre de rue.