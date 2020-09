Tout ce qu’il faut savoir sur la journée de mobilisation à Lyon

C’est la rentrée sociale ce jeudi avec une journée d’action interprofessionnelle nationale. À Lyon la manifestation partira de la Manufacture des tabacs à 11h30 et se dirigera vers la Place Bellecour.

L’intersyndicale du Rhône composé par la CGT, la FSU, Solidaires, CNT, CNT-SO et des organisations de jeunesses UNEF et UNL a donné rendez-vous aux manifestants à 11h30 à la Manufacture des tabacs. La mobilisation a adopté un mot d’ordre très général contre les inégalités, les licenciements, pour la réduction du temps de travail, la priorité donnée à l’environnement, etc.

La manifestation intervient alors que la semaine a été émaillée par la révélation de plusieurs plans sociaux à venir : suppression de postes sur le site de General Electric de Villeurbanne, fermeture du secteur production du laboratoire Gifrer à Décines, 646 suppressions de postes des laboratoires Boiron.

La presqu’île en partie interdite aux manifestants

La préfecture a autorisé la manifestation en rappelant l’obligation de port du masque. Elle a toutefois établi un périmètre d’interdiction de manifesté entre 10h et 20h, englobant principalement l’hypercentre : La zone concernée est délimitée par la rue Serlin, la rue de Constantine, la rue Victor Hugo, le quai de la Pêcherie, le quai Saint-Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin.

Du côté des transports

Du côté des transports, TCL a anticipé la journée de perturbation en modifiant le parcours d’un grand nombre de bus entre 10h et 20h. La liste complète est disponible ici.