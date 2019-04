TER Lyon Saint-Étienne : la ligne fermée pour travaux du 20 au 22 avril

La ligne de TER entre Lyon et Saint-Étienne sera fermée du 20 au 22 avril prochain pour la réalisation d'un ouvrage hydraulique.

Des travaux vont impacter la ligne TER Lyon/Saint-Étienne du 20 au 22 avril prochain. Ces travaux auront lieu sous la voie ferrée à Châteaunneuf entre Saint-Étienne et Givors pour réaliser un ouvrage hydraulique. La circulation entre Givors et Saint-Étienne sera alors interrompue du 20 avril à 23h50 et au 22 avril à 9h45. Les TER continueront de circuler entre Lyon et Givors et entre Saint-Étienne et Firminy. Pour le bout de parcours fermé, des substitutions routières seront mises en place notamment entre Lyon et Saint-Étienne et entre Givors et Saint-Étienne.

Ce nouvel ouvrage va permettre un meilleur écoulement des eaux autour de la ligne de chemin de fer pour éviter la fragilisation de celle-ci durant les précipitations. Les horaires et informations sont disponibles sur le site des TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes.