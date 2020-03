Suspicion de coronavirus à Lyon : les métros TCL circulent à nouveau, des mesures prises

Après une suspicion de coronavirus dans le poste de contrôle du réseau métro à Lyon, toutes les lignes ne circulaient plus depuis ce début d'après-midi. Les métros roulent à nouveau après un important nettoyage des lieux concernés.

En raison d'une suspicion de coronavirus dans le poste de contrôle du réseau métro, les lignes A, B, C et D, ainsi que les funiculaires avaient mis à l'arrêt ce mardi en début d'après-midi. Cette suspicion est intervenue dans un lieu stratégique et clé pour le réseau. Rapidement, les équipes dédiées du gestionnaire Keolis se sont mobilisées pour procéder à la désinfection totale des lieux concernés et des endroits potentiellement touchés.

Le salarié qui pourrait avoir été contaminé par le coronavirus COVID-19 a été pris en charge par les médecins. Toutes les personnes qui ont été en contact avec lui ont été placées en confinement.

Le retour à la normale était prévu à 17 heures, mais la mobilisation des équipes aura permis de reprendre le trafic de l'ensemble des métros dès 15h30. Les lignes A, B, C et D, ainsi que les funiculaires roulent à nouveau.