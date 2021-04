Sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville, encore des rodéos à Lyon

Une nouvelle vidéo a été publiée ce matin à Lyon sur Twitter, où l'on voit plusieurs motards sans casque effectuer des rodéos place des Terreaux, juste devant les fenêtres de l'Hôtel de Ville. La mairie a réagi et annonce que "le centre de vidéosurveillance est déjà mobilisé avec la préfecture pour l'identification et l'arrestation des délinquants".

Une provocation de plus pour les forces de l'ordre, et cette fois sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville et du maire de Lyon, Grégory Doucet. Une vidéo devenue virale ce matin sur Twitter, montre plusieurs motards faisant des rodéos place des Terreaux. Roues arrières, dérapages... le tout en traversant de long en large la place.

Déjà des rodéos, samedi place Bellecour

Déjà samedi dernier, des motards avaient pris possession de la place Bellecour sans que les policiers n'interviennent. Selon Le Progrès, il pourrait s'agir des mêmes chauffards. Le syndicat FO Police municipale Lyon déplore ce phénomène dans un poste Twitter : "Ce qui était réservé aux résidents de certains quartiers est désormais présent partout, c'est la société dans son ensemble qui doit prendre la mesure de ces phénomènes".

La mairie se mobilise timidement

Face à l'ampleur des vidéos, la mairie de Lyon a réagi aujourd'hui via Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon en charge de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité. L'élu explique : "Nos équipes de Police et du centre de vidéosurveillance sont déjà mobilisées avec la préfecture pour l'identification et l'arrestation des délinquants de la place des Terreaux et de la place Bellecour. Nous ne laisserons pas passer ces attitudes, ni ici, ni ailleurs à Lyon".