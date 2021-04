SNCF : la ligne Lyon-Saint-André-le-Gaz à l'arrêt

La ligne SNCF Lyon-Saint-André-le-Gaz est interrompue temporairement. Plusieurs trains supprimés dont certains pour Grenoble.

La circulation est interrompue entre Lyon et Saint-André-le-Gaz à cause d'une panne de signalisation sur un passage à niveau entre La Verpillière et Bourgoin-Jailleu, selon la SNCF sur Twitter.

Plusieurs TER ont été supprimés, dont les TER17629, TER17638 (aller-retour Lyon-Grenoble), ainsi que :

le TER887343 (Lyon-Saint-André-le-Gaz),

les #TER18013 et TER18026 (Lyon-Chambéry)

et les TER17634 et TER17639 (Grenoble-Lyon).