SNCF : de gros travaux sur la ligne Lyon - Avignon, de nombreux TER entre Lyon et Valence supprimés

Aucun TER ne circule en semaine entre Lyon et Valence de ce lundi 22 mars et jusqu'au vendredi 9 avril entre 9h et 15h en semaine. En raison de travaux sur la ligne Lyon -Avignon.

"Du 22/03 au 25/04, des travaux sur la ligne Avignon-Valence-Lyon vont entraîner une interruption des circulations ferroviaires, des modifications d’horaires et des modifications de parcours", explique la SNCF

Ainsi, par exemple, aucun TER ne circule entre Lyon et Valence en semaine entre 9h et 15h, et ce jusqu'à vendredi 9 avril.

Une desserte par autocars est prévue.

