Sans lien avec l'explosion à Lyon : le métro A circule partiellement

Suite à un incident technique, sans aucun lien avec l'explosion qui a eu lieu rue Victor Hugo, la ligne de métro A circule partiellement à Lyon.

Ce vendredi soir, suite à une panne électrique sur le réseau, la ligne de métro A circule uniquement entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes. Les stations de Foch à Perrache ne sont plus desservies. Cette panne n'a aucun lien avec l'explosion qui a eu lieu rue Victor Hugo à Lyon. Aucune autre explosion ne s'est produite dans la ville contrairement à ce que prétendent les rumeurs qui circulent. Pour la ligne A, il s'agit d'un problème d'alimentation qui oblige de faire sortir les voyageurs des rames. On ignore quand cet incident technique sera réglé pour l'instant.