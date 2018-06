Saint-Étienne-Lyon : l’A47 bouchée après un accident

Après un accident entre deux poids lourds la circulation est fortement perturbée sur l’A 47 entre Saint-Étienne et Lyon ce lundi matin.

Depuis ce matin vers 6 heures, la circulation est bouchée entre Saint-Étienne et Lyon à cause d'un accident entre deux poids lourds survenu sur l’A47 près de Givors. L'accident n'a pas fait de blessé, mais la chaussée reste coupée sur une voie le temps de nettoyer les voies. La circulation ne se fait qu'à gauche et la voie lente neutralisée Only Moo'v ne précise pas encore quand la perturbation prendra fin.