Saint-Étienne : deux filles enlevées en plein centre-ville

L'enlèvement a eu lieu en pleine soirée devant la faculté de Saint-Étienne ce mardi soir.

Deux filles de 16 et 17 ont été enlevées près de la faculté à Saint-Étienne mardi soir, rapporte Le Progrès. La scène à laquelle ont assisté des témoins a été violente. Les deux victimes ont été forcées de monter dans une voiture Golf noire sous la contrainte de “deux ou trois jeunes hommes”, rapporte le quotidien. La police a été prévenue et a rapidement retrouvé le propriétaire de la voiture qui a servi à cet enlèvement. Son propriétaire a été arrêté et a fait état d'un différend privé avec les deux jeunes filles. Ces dernières ont été jointes le lendemain, précise Le Progrès, et ont donné des nouvelles “rassurantes”. Elles vont être convoquées dans les prochains jours par les inspecteurs dans le cadre de l'enquête.