Rhônexpress VS le Sytral au tribunal à cause de bus vers l'aéroport

Ce lundi matin à 9 heures, Rhônexpress et le Sytral se retrouvent devant le tribunal administratif de Lyon. Le premier demande deux millions d'euros au Sytral pour avoir proposé des bus jusqu'à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Alors que la métropole de Lyon et le Sytral négocient actuellement avec Rhônexpress pour faire baisser les prix et permettre une ouverture à la concurrence de la ligne, le Sytral et Rhônexpress se retrouvent au tribunal administratif de Lyon ce lundi matin. Le litige porte autour des lignes de bus 29 et 30 qui permettaient en 2015 d'aller à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, pour le prix d'un simple ticket TCL et sans devoir emprunter la navette alors à 14 euros. Le trajet durait alors autour de 45 minutes. Le 1er janvier, le Sytral est obligé de respecter le contrat de concession avec Rhônexpress interdisant toute concurrence de la part de son autorité de tutelle, les lignes ne desservent alors plus Saint-Exupéry.

Rhônexpress estime qu'à cause de ces lignes de bus, le manque a gagné a été de 1,84 million d'euros, plus 311 000 euros de frais d'expertise et a assigné le Sytral devant le tribunal administratif de Lyon en 2017. Rhônexpress demande ainsi plus de 2,1 millions d'euros d’indemnité. Cette affaire devrait être jugée ce lundi à Lyon, mais ne remet pas en cause les négociations actuelles entre le Sytral, la métropole et Rhônexpress, selon plusieurs sources. Néanmoins, une décision à la faveur de l'un ou de l'autre pourrait changer le cours des discussions et les rendre plus ou moins simples.