Rhône : un homme arrêté pour avoir dénoncé un faux projet d'attentat

Un habitant de Saint-Priest a appelé les policiers le soir de Noël pour dénoncer un projet d'attentat d'un de ses voisins. Les forces de police se sont déplacées en nombre pour ce qui s’est arrivée être un faux témoignage.

Au lieu de voir arriver le Père Noël par la cheminée, un habitant de Saint-Priest a vu débarquer chez lui une unité de police spécialisée dans l'antiterrorisme le 24 décembre dernier vers 23h. Un de ses voisins avait prévenu les forces de l'ordre pour dénoncer un projet d'attentat le jour de Noêl, écrit le journal Le Progrès ce jeudi. Ce riverain, avait décliné son adresse et son identité rendant crédible son témoignage aux yeux des policiers. Ces derniers ont alors envoyé sur place une unité spécialisée vers 23h, ont demandé aux habitants de l'immeuble de rester chez eux et ont fouillé l'appartement du suspect. Selon le quotidien, les recherches ont duré plusieurs heures et il est apparu que les accusations n'étaient pas fondées. L'homme qui avait dénoncé son voisin a finalement été arrêté et placé en garde à vue et sera présenté au parquet ce jeudi. Il soufflerait de troubles psychologiques, conclut Le Progrès.