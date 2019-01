Rhône : ivre et sans permis, il est arrêté avec un fusil et un couteau

Un quadragénaire originaire de Villeurbanne a été arrêté jeudi dernier dans son véhicule. Ivre et sans permis, il était arrêté avec un fusil de chasse.

Un quadragénaire habitant à Villeurbanne a été arrêté route de Genève, la semaine dernière à 19h45. Ce dernier circulait après avoir consommé de l’alcool et sans être titulaire du permis de conduire. Dans son véhicule, les policiers ont découvert un fusil de chasse, 103 cartouches et un couteau. La perquisition de son domicile amenait la découverte de cinq fusils. L'homme a reconnu partiellement les faits. Une enquête est en cours. Il a été écroué en attente de comparution ce lundi pour “défaut de permis de conduire, transport d’armes de catégorie C et D, acquisition et détention d’armes de catégorie C Port d’arme prohibé de catégorie D”