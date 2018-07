Rhône : il menace de mort sa sœur mais nie avoir dégradé sa voiture

Un trentenaire a été interpellé le 11 juillet, à Villeurbanne, pour avoir commis des violences sur sa sœur, l’avoir menacé de mort et dégradé son véhicule.

Un équipage de l’unité de sécurité de proximité locale a arrêté un Villeurbannais de 31 ans le 11 juillet à 21h30 pour avoir violenté sa sœur (10 jours d’ITT) tout en la menaçant de mort et en dégradant son véhicule. Il a reconnu devant le parquet les violences et les menaces, mais pas les dégradations de véhicule. Le suspect a déjà 25 antécédents judiciaires. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour “violences volontaires aggravées, menaces de mort réitérées et dégradations volontaires”.