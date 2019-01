Rhône : il casse la main d’un policier venu l’arrêter

Un homme de 29 ans, bien connu des services de police, a été arrêté vendredi. Durant l’interpellation, il a causé une triple fracture de la main à un policier.

Un habitant de Meyzieux âgé de 29 ans (41 antécédents judiciaires) a été arrêté vendredi dernier à 22h avenue Roger Salengro. À la suite de violences commises une heure plus tôt sur sa compagne, il outrageait les policiers et se rebellait. Durant son arrestation, il a causé une triple fracture de la main à un gardien de la paix qui a reçu 30 jours d'ITT. Le suspect a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce dimanche et laissé libre avec convocation le 8 avril prochain pour “violences volontaires aggravées, outrage et rébellion”.