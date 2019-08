Rhône : des radars dernière génération pour remplacer ceux dégradés

En tout, près de 400 radars nouvelle génération vont être installés en France. Dans le Rhône, ils viendront remplacer ceux détruits lors du mouvement des Gilets jaunes.

De nombreux radars ont été dégradés dans le département du Rhône durant le mouvement des Gilets jaunes. Selon le journal Le Progrès, ces équipements chargés de contrôler la vitesse des usagers de la route vont être remplacés par des radars tourelle nouvelle génération.

Comme nous l’écrivions en octobre 2018, ces radars de modèle Mesta Fusion, expérimentés près de Lyon à Civrieux-d’Azergues, sont capable de contrôler la vitesse de 32 véhicules en simultané, de vérifier les distances de sécurité, les feux rouges non respectés, les ceintures non bouclées, l'utilisation du téléphone au volant ou de surveiller un passage à niveau.

Ils ne serviront pour le moment qu'à contrôler la vitesse et le non-respect des feux tricolores assure cependant nos confrères. On ne sait pas encore quand et où seront mis en place ces nouveaux équipements. 400 vont être installés en France selon le Gouvernement. En mars dernier, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur avait déclaré que “près de 75 % du parc de radars a été soit détruit, soit détérioré, soit attaqué, soit neutralisé”.