Rhône-Alpes : les conditions de circulation au vert selon Bison Futé

Alors que les enfants entrent dans leur deuxième semaine de vacances de Noël, la circulation est fluide sur les routes de la région. Ce sera aussi le cas demain.

En cette journée du réveillon du Jour de l'An, les conditions de circulation sont bonnes en Rhône-Alpes et dans le secteur lyonnais. Bison Futé prévoit une journée avec un trafic habituel. Pour demain, mardi 1er janvier, il ne devrait pas y avoir non plus de difficultés. Bison Futé ne prévoit une circulation difficile que mercredi 2 janvier en Île-de-France, et pas avant samedi 5 janvier en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour ceux qui restent à Lyon, le trafic des transports en commun de nuit est quant à lui renforcé ce soir.