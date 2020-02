Rhône : accidents de la route, le lourd tribut des piétons

61 personnes ont perdu la vie sur les routes du département du Rhône en 2019. Parmi les victimes, 18 piétons.

Dans son édition du jour, Le Progrès publie les chiffres des accidents survenus en 2019 dans le Rhône. Des chiffres en hausse contrairement au reste de la France. En 2019, 2585 accidents ont été recensés contre 2477 en 2018. Parmi les personnes concernées, 3129 ont été blessées, dont 279 hospitalisées l'an passé (2988 et 385 hospitalisations en 2018).

Enfin, 61 personnes ont perdu la vie contre 59 un an plus tôt. Parmi ces victimes, les piétons payent un lourd tribut avec 18 personnes tuées contre 11 l'année précédente (+63 %). 22 victimes étaient automobilistes, 14 motocyclistes, 4 cyclistes, 1 conducteur de trottinette électrique, 1 de tracteur et enfin 1 d'utilitaire léger.