Rhône : 9 blessés dont 7 enfants dans un accident de la route

Un accident de la route a fait neuf blessés, dont sept enfants, ce lundi 28 septembre à Thizy-les-Bourgs, au nord-ouest de Lyon.

Neuf personnes ont été blessées, dont sept enfants, dans un accident ce lundi 28 septembre en début d'après-midi, rapporte Le Progrès. Sur la RD504, deux véhicules sont entrés en collision au lieu-dit La Platière, à Thizy-les-Bourgs, à une bonne heure au nord-ouest de Lyon.

Il semble que la conductrice d'un Espace, une voiture imposante, ait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et percuté la voiture arrivant en face. Sur les 12 occupants, neuf personnes ont été blessées, dont deux adultes et sept enfants. D'après Le Progrès, un enfant et un adulte ont dû être hospitalisés en urgence absolue.