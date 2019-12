Retraite : “Gagner en lisibilité d’accord, mais pas pour perdre en pension”

À l’approche de la mobilisation du 5 décembre, Lyon Capitale a rencontré Nicolas Simiot, enseignant villeurbannais élu du syndicat SE-Unsa. Réforme des retraites, Gilets jaunes, Stylos rouges, laïcité, mais surtout rôle de l’école…, ce professeur des écoles au parcours atypique n’élude aucun sujet, bien décidé à ne pas attendre “que l’eau boue” pour réclamer que l’on “change de logique”. Notre entretien “Grande gueule” de décembre.

* 75 000 euros bruts pour un professeur du second degré avec 15 ans d’expérience en Allemagne, contre 35 000 en France (chiffres OCDE 2018).

Il vous reste 88 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Je déteste toutes les injustices. Quand j’en vois une, je me bats contre. Et des situations injustes, globales ou individuelles, il y en a plein aujourd’hui. Je suis élu syndical au niveau académique, je discute avec le recteur et il n’est pas toujours ménagé. Mais c’est aussi ça, se respecter, c’est se dire ce qui ne va pas, comme le font les vrais amis, sinon ce n’est pas vraiment vouloir le bien de l’autre. Et moi, je veux le meilleur pour mon ministre et mon recteur (rires).Nous appelons à la grève contre la réforme des retraites. On nous annonce une réforme plus juste, mais ce sont nos fins de mois de retraités qui seront plus justes. Surtout pour les moins fortunés. Parce qu’on nous parle d’intégrer les primes dans le calcul des retraites, mais il y a plein de gens qui n’en ont pas. La seule façon d’arriver à ce que les pensions de retraite restent les mêmes, avec cette nouvelle méthode de calcul, c’est d’augmenter massivement les salaires. Un enseignant français gagne moitié moins qu’un enseignant allemand*. Nous demandons donc que les salaires soient revus à la hausse.