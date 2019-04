Retour de week-end de Paques : ça va bouchonner à Lyon

Entre 9h et 20h, la circulation sera difficile à Lyon ce lundi pour les retours du week-end de Paques.

Rien à voir avec les célèbres établissements culinaires lyonnais. Ce lundi, ce seront les routes de la ville qui seront complètes. Après des journées de vendredi et samedi orange, les retours du week-end de Pâques vont compliquer la circulation dans l’agglomération. Selon les prévisions de Bison futé, “Le week-end de Pâques sera le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps sur le plan de la circulation routière”. La journée de lundi est annoncée orange partout en France et rouge sur les routes de Bretagne, de Normandie et en Île-de-France. Il est conseillé de rentrer vers les grandes métropoles avant 14 heures ou après 20 heures et d'éviter les autoroutes A9 en direction d’Orange et A7 en direction de Lyon, entre 10 heures et 19 heures et l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, entre 10 heures à 20 heures.