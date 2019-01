Reprise de la salle Rameau à Lyon : les bonnes affaires de l’ami de Macron

Après des mois de suspense, la salle Rameau a enfin trouvé repreneur. La Compagnie de Phalsbourg exploitera l’ancienne salle de billard ainsi que les deux étages pendant soixante ans, épaulée à la programmation culturelle par Scintillo, du groupe SOS dirigé par Jean-Marc Borello, proche du président Macron, qui préside la commission nationale d’investiture En Marche pour les élections européennes. Au cœur de la polémique, le géant du social poursuit son déploiement en terre lyonnaise, non sans inquiéter la maire du 1er, qui craint que le choix du jury d’appel d’offres n’ait été faussé par d’autres ambitions.

“Pour moi le marché est pipé”

29 rue de la Martinière, dans le 1arrondissement de Lyon, le paysage s’apprête à changer. Depuis sa fermeture en 2016, le bâtiment qui accueillait entre autres l’ancienne salle de billard s’empoussiérait au bas des pentes de la Croix-Rousse. Vent debout, le collectif Salle Rameau s’inquiétait de la disparition des salles de spectacles aux premier et deuxième étages de l’emblématique bâtiment de culture lyonnais. Les voilà rassurés. Le 4 octobre, après un appel d’offres lancé en décembre 2017, la ville de Lyon annonçait au public le nouveau visage de la salle Rameau. Cédée en bail emphytéotique pour une durée de soixante ans, elle redeviendra un espace culturel. Aux manettes, la Compagnie de Phalsbourg, à qui l’on doit le centre commercial The Village, à l’est de Lyon. Le projet prévoit une salle de spectacles d’une capacité de près de 900 places à l’étage, ainsi qu’un restaurant avec vue panoramique. Le rez-de-chaussée devrait accueillir des boutiques et des animations culturelles. La cession en bail emphytéotique rassure la maire du 1er, qui craignait que le patrimoine culturel de la ville ne disparaisse. Mais elle s’inquiète de la manière dont le projet a été sélectionné par le jury.