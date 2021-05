La candidate PS aux élections régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes se montre optimiste sur une possible union des listes de gauche à l'issue du premier tour.

Dans un entretien accordé au Journal du dimanche (JDD), Najat Vallaud-Belkacem (PS), candidate pour la liste de gauche "L'Alternative" en Auvergne-Rhône-Alpes, s'est exprimée sur la possibilité de voir émerger une union des trois listes de gauche après le premier tour. "Le mode de scrutin a poussé les uns et les autres à faire valoir leur identité dans un premier tour et se retrouver au second", explique-t-elle. "Au soir du premier tour, la gauche sera rassemblée", assure-t-elle.

Elle a également donné son avis sur les présidentielles et les discussions en cours entre les différentes formations de gauche : "il faut organiser une primaire commune aux formations de gauche et choisir un candidat commun", affirme la candidate.