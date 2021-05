Régionales à Lyon : finalement, il n'y aura pas de liste Debout la France dans la région

La liste était créditée de 3 % des voix dans les sondages. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan ne présentera finalement pas de liste lors des prochaines élections régionales, prévues en juin 2021.

La liste de Debout la France devait être menée, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par le conseiller municipal de Vaugneray (Rhône), Gerbert Rambaud. Il a annoncé au Progrès qu'il se retirait. "Nous allons arrêter car c’est impossible de faire campagne dans ces conditions. On ne peut pas réunir les militants, les déplacements sont très compliqués [...] Emmanuel Macron fait tout pour que ces élections ne soient pas révélatrices. C’est un déni total de démocratie", explique Rambaud au quotidien régional.

Le président LR sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, fait toujours la course en tête dans les sondages pour les prochaines élections régionales. Dans un nouveau sondage Ipsos, pour France 3 et France Bleu, Wauquiez arrive en tête au 1er tour avec 31 % des voix. Il devance la liste du RN menée par Andrea Kotarac (19 %) et celle de LREM, menée par Bruno Bonnell (16 %). L'écologiste Fabienne Grébert est pointée à 13 %, devant la liste du PS menée par Najat-Vallaud-Belkacem (11 %) et la liste PC-Insoumis de Cécile Cukierman (5 %).