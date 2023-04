Récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Focus sur les événements qui ont marqué l'actualité à Lyon et ses alentours cette semaine.

Que s'est-il passé à Lyon cette semaine ? Si vous avez manqué les dernières informations, voici un récap' des temps forts depuis lundi 3 avril.

Le stationnement sous surveillance filmée

Dès ce mois-ci, deux véhicules équipés de caméras contrôleront le respect du stationnement payant à Lyon. Ces véhicules dits "LAPI", pour Lecture automatique de plaque d'immatriculation, appuieront les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) dans leur mission de contrôle du stationnement payant à Lyon. En mars, c'est sa voisine Villeurbanne qui a mis en place un dispositif similaire.

© Tim Douet

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites

Jeudi 6 avril, une nouvelle manifestation s'est déroulée dans Lyon et a réuni entre 13 000 et 32 000 personnes, pour s'opposer au projet de réforme des retraites. Le cortège a défilé entre la place Jean-Macé (7e) et la Place Maréchal Lyautey (6e). L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 13 avril, soit la veille du jour où le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision de retoquer ou non le projet de loi.

Le maire de Saint-Étienne mis en examen

Après 48 heures de garde à vue à Lyon, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a été mis en examen jeudi 6 avril dans le cadre d’une affaire de chantage à la vidéo intime sur son ex-premier adjoint. Également entendus par les enquêteurs pendant près de quarante heures avant d’être présentés devant le juge d’instruction son ancien directeur de cabinet Pierre Gauttieri, son ancien adjoint Samy Kéfi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier, Gilles Rossary-Lenglet, ont également été mis en examen.

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Déplacement du maire de Lyon en Arménie

Une délégation de la Métropole et de la Ville de Lyon est à Erevan, la capitale arménienne, jusqu'au 14 avril. Cette visite, qui a démarré hier, 8 avril, est destinée à "renforcer les liens d'amitié franco-arméniens". Une rencontre avec le président de la république d'Arménie, Vahagn Khachaturyan, est prévue mercredi 12 avril.

Pâques : le meilleur du chocolat de Lyon

En ce week-end de trois jours, c'est l'heure de célébrer Pâques. Lyon Capitale a goûté quelques bons chocolats pour l'occasion, et dresse une liste des bonnes adresses où déguster les meilleurs œufs et pâtisseries. Car Lyon est l"un des fiefs du chocolat en France", dixit Romaric Boillet, chocolatier, patron de Délices des Sens et président du Syndicat des pâtissiers chocolatiers et glaciers du Rhône.