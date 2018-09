Rachat de TLM par BFMTV : France 3 n’a pas peur à Lyon

Depuis le début du mois de septembre, la chaîne d’information BFMTV est rentrée en discussion exclusive pour le rachat de TLM. Si les discussions sont encore au stade de la négociation, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes attend de pied ferme les futurs arrivants.

Comment les chaînes de télévision vont-t-elles se partager l'information locale le jour où TLM disparaitra ? C’est la question que beaucoup de gens se posent depuis quelques jours dans la Métropole. Car depuis début septembre, les rumeurs de rachat de la chaîne lyonnaise par BFMTV se précisent de plus en plus. C’est Challenges puis Lyon People qui ont relayé l’information en premier. D’ailleurs, les réactions ne se sont pas fait attendre… à l’exception de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la chaîne "leader partout sur le territoire", l’arrivée de BFMTV, la chaîne "numéro 1 de l’actualité en continu" pourrait chambouler les bonnes vieilles habitudes dans la Région. "De toute façon, TLM n'étaient pas vraiment des concurrents car nous n'avions pas le même type d'audience. Si jamais BFMTV arrive ici, ça sera un challenge pour nous. On les attend, nous sommes prêts !", a confié sur le ton de la plaisanterie André Faucon, directeur régional de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.