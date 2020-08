Quels sont les signaux d’alerte en cas de forte chaleur ?

A l’image de Lyon, 48 autres départements sont en vigilance orange et 15 en vigilance rouge. Comment déceler les premiers signes qui montrent que vous êtes victime de la canicule.

Il fait très chaud, et cela risque de perdurer encore pendant plusieurs semaines. Si la région a mis en place un numéro gratuit - 0 800 06 66 66 - pour avoir des informations sur cette canicule, chacun peut, seul, connaître les premiers symptômes qui prouvent que vous êtes victime de la vague de chaleur, et surtout comment réagir.

Les crampes, les maux de tête, les vertiges sont autant de signes qui nécessitent une intervention rapide de votre part. Il convient alors de boire immédiatement de l’eau, comme lors d’une bouffée de chaleur ou d’absence d’urine pendant plus de cinq heures.

Plus précisément, si vous avez des crampes, cessez votre activité physique pendant quelques heures, buvez de l’eau et trouvez un endroit frais pour vous reposer. Si vous souffrez de maux de tête ou de nausées après une exposition au soleil, vous avez surement une insolation, rafraîchissez votre corps dans un bain frais et non froid, n’hésitez pas à passer des sacs de glaçons sur votre corps.

[#Canicule] En période de canicule, quels sont les signaux d'alerte pour ma santé ? Pour plus d'informations ➡️ https://t.co/RHIuBrZj1Y pic.twitter.com/OzBD7SC01T — Gouvernement (@gouvernementFR) August 9, 2020

Dans les cas les plus graves, une soif intense, qui montre une déshydratation avancée, les vertiges, la perte de connaissance ou encore une fatigue intense, appelez le 15 sans attendre et mettez-vous dans un endroit frais en attendant les secours.

Ne pas hésiter à se passer les avants bras sous un filet d’eau et plus généralement rafraîchissez votre peau. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du gouvernement des solidarités et de la santé.