Quelle protection pour les données personnelles ?

Intégrées dans l’univers du « big data », que deviennent les données personnelles des utilisateurs du web ? Retrouvez-nous le 2 octobre pour un débat organisé par la bibliothèque de la Part Dieu, avec la rédaction du Lanceur.

Cinq ans après les révélations d’Edward Snowden sur l’utilisation par les services de renseignements américains des données personnelles des citoyens, comment la législation française a-t-elle évolué et s’est-elle adaptée pour protéger les lanceurs d’alerte ? Nathalie Devillier, juriste, publie régulièrement une chronique intitulée « Juri-Geek » sur le site The Conversation, dans laquelle elle analyse l’actualité en lien avec la protection des données personnelles. Elle met en avant les dérives de l’utilisation de ces éléments et l’absence de transparence des algorithmes qui favorisent les intérêts commerciaux au détriment de ceux des consommateurs. Docteure en droit international et professeur à l’école de management de Grenoble, membre du Groupe d'Experts sur la Responsabilité et les Nouvelles Technologies de la Commission européenne, elle relaye certains scandales en les éclairant par son point de vue juridique ou décortique des lois, comme celle du RGPD (Règlement général sur la protection des données), en les appliquant à des questions quotidiennes comme : « Quel est l’impact du RGPD sur les activités d’enseignement et de recherche ? ». La grande question étant de savoir comment et par quels contrôles les structures, quelles qu’elles soient, peuvent conserver, traiter, utiliser les données de leurs utilisateurs ou consommateurs.

En parallèle à ces questions, une loi sur le secret des affaires a été adoptée par le Sénat en juin dernier. Elle protège les entreprises du vol de leurs secrets industriels ou de leur divulgation à des concurrents ou au grand public. Cette disposition peut constituer un frein aux lanceurs d’alerte, qui pourraient s’autocensurer » devant la tâche ardue qui les attend pour révéler des informations sensibles, pourtant au bénéfice de l’intérêt général.

Informations pratiques

Tournée du Lanceur. Rendez-vous mardi 2 octobre, de 18h30 à 20h30 à la Terrasse de la Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 Bd Vivier Merle – 69003 Lyon. L’événement est gratuit et ouvert à tous, pensez à vous inscrire à l’adresse : rencontres@lelanceur.fr