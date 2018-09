Que faire à Lyon les 7, 8 et 9 septembre ? Tous à vos vélos !

La rentrée des classes a été difficile ? C'est l'heure de profiter de ce premier week-end de l'année scolaire, avec la sélection des meilleurs événements que Lyon Capitale a concoctés pour vous.

Découvrez la gym chinoise

L'association GV Tête d'Or organise une séance complète de gym chinoise. Une gymnastique traditionnelle basée notamment sur des exercices d'étirement et d'équilibre. Objectif : libérer toutes ses tensions musculaires.

Ce vendredi 7 septembre de 18h15 à 19h15 au parc de la Tête d'Or, Petite Suisse, porte de la roseraie. Prévoir une serviette ou un tapis. Inscription obligatoire. Tarif : 2€. Tel : 04.26.64.14.69

Initiation à la danse irlandaise

L'association Irish tap and dance propose une journée dédiée à la danse irlandaise. Découvrez le step dancing irlandais en assistant au cours de la danseuse professionnelle Joanne Doyle.

Ce samedi 8 septembre de 10h à 17h à l'école de danse Ribas. Entrée gratuite.

Tous à vélo

Lyon Free Bike est de retour à Lyon. Pour la 12e édition, cinq parcours différents s'offrent aux cyclistes, qui pourront redécouvrir la ville ce week-end. Et il y en a pour tous les goûts. Les plus sportifs pourront s'aventurer dans un rando-raid de 60km, sur le parcours XL. Sur le Free Race, les compétiteurs s'affronteront entre binômes dans une course d'un kilomètre au coeur du parc de Gerland. Pour familles qui souhaitent profiter d'une simple balade urbaine à vélo, le parcours Découverte permet de découvrir le patrimoine lyonnais sur 23km.

Ce samedi 8 et dimanche 9 septembre. Inscription en ligne ici, jusqu'au vendredi 7 septembre à 14h. Inscription directement sur place au parc de Gerland le samedi 8 septembre de 9h à 18h et le dimanche 9 septembre de 7h à 7h45 pour le parcours XL, de 7h30 à 8h30 pour le L, de 8h à 9h30 pour le M et de 9h à 10h15 pour le Découverte. Plus d'informations ici.

Rouler pour les femmes

Dans le cadre de Lyon Free Bike, l'association Courir pour Elles adopte une version cycliste avec une toute nouvelle formule : Rouler pour Elles. Hommes, femmes et enfants, tous vêtus de rose, sont invités à pédaler sur le parcours Découverte pour soutenir un projet caritatif.

Ce dimanche 9 septembre à partir de 10h au parc de Gerland. Dès 8 ans, accompagné d'un adulte inscrit et identifié. Accord parental pour les mineurs - Retrait du dossard le samedi 8 septembre de 9h à 18h et le dimanche 9 septembre de 9h à 10h15 au parc de Gerland - Tarifs : 25€ pour les hommes et les femmes et 12 euros pour les enfants. Inscription en ligne ici. Inscription directement sur place dimanche 9 septembre de 9h à 10h15.

L'art de la poterie

Les Tupiniers du Vieux-Lyon vous feront découvrir la céramique d'art à l'occasion de l'exposition Au fil de la terre. Pour cette 33e édition. cinq céramistes de renommée présenteront leurs oeuvres. Emerveillez-vous devant les techniques du tissage et du travail de la terre.

Ce samedi 8 et dimanche 9 septembre de 9h à 19h à la cour de l'école des Lazaristes, place Saint-Jean. Entrée gratuite. Plus d'informations ici.