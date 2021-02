Proche de Lyon : accident dramatique sur l'A450

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Un grave accident entre une voiture et une moto a eu lieu sur l'A450 en début d'après-midi. Le trafic est très largement perturbé.

C'est sur l'A450 entre Brignais et Lyon qu'un accident impliquant une voiture et une moto a été constaté aux alentours de 14 heures rapporte le Progrès. Le motard a été rapidement transporté par les secours à l'hôpital mais se trouve dans un état critique. Les gendarmes et les secours sont encore sur place pour comprendre les circonstances de l'accident. De gros ralentissements sont à prévoir.