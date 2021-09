Primaire écologiste : Yannick Jadot est en visite dans les rues de Lyon ce mardi

Le candidat à la primaire écologiste, Yannick Jadot, est en visite dans les rues du 1er arrondissement de Lyon, ce mardi 7 septembre. À une dizaine de jours du premier tour du scrutin, qui doit désigner le candidat EELV à l’élection présidentielle de 2022, le député européen veut mobiliser son électorat.

D’ici quelques jours, la primaire des écologistes marquera le coup d’envoi du feuilleton présidentiel. À partir du 16 septembre, les électeurs enregistrés sur le site internet de la primaire des écologistes pourront élire leur candidat pour l’élection présidentielle de 2022. Pour le premier tour, cinq candidats sont en lice dont l’eurodéputé Yannick Jadot qui se déplace ce mardi 7 septembre à Lyon.

Celui qui apparaît comme le favori de cette primaire déambulera dans les rues du 1er arrondissement, au départ de la place de la Comédie, à midi, afin "de convaincre le maximum de personnes de participer à la primaire". Un peu plus tard, il échangera avec les militants au restaurant Foodmood (Lyon 2e), l’occasion de lancer son "comité de soutien local".

Un vote "ouvert à tous"

Avant lui, le maire de Grenoble Éric Piolle, la présidente de Génération écologie Delphine Batho et Jean-Marc Governatori, le vice-président de Cap écologie, eux aussi candidats à cette primaire, ont fait le déplacement dans la Capitale des Gaules au cours des dernières semaines.

"Ouvert à tous", le vote à la primaire des écologistes se déroulera uniquement via internet. Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire avant le 12 septembre sur le site dédié, accessible ici. Le premier tour se déroulera du 16 au 19 septembre et le second du 25 au 28 septembre.

--

Ce mardi matin, Thomas Dossus, sénateur EELV du Rhône et soutien de Yannick Jadot à Lyon pour la primaire des écologistes, était l’invité de l'émission "6 minutes chrono", le rendez-vous TV de Lyon Capitale.

Lire aussi : 6 minutes chrono : pour Thomas Dossus, sénateur de Lyon, "Yannick Jadot a fait sortir l’écologie de l’ornière"

Lire aussi : L'émission TV "6 minutes chrono" de Lyon Capitale passe en quotidienne dès le mardi 7 septembre