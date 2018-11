Presqu’Île de Lyon : trafic TCL très perturbé

Depuis 16h10 ce samedi 10 novembre, le trafic des bus TCL à proximité de Bellecour et de Confluences est largement perturbé.

Difficile d’atteindre le musée des Confluences en bus, cet après-midi à Lyon. Depuis 16h10, les lignes C10 et L15 ne desservent plus l’arrêt, et ce dans les deux sens, en raison d’une trop dense circulation. En parallèle, la ligne L63 est déviée, également dans les deux sens de circulation, entre le pont de la Mulatière et Perrache. Côté Presqu’Île, le trafic est aussi compliqué. Les lignes C10 et L15 sont impactées. A quelques pas, de l’autre côté de la Saône, c’est la ligne S1, qui ne circule qu’entre la gare Saint-Paul et l’Hôtel de Région Montrochet.

Rendez-vous sur Info Trafic TCL pour connaître en temps réel les perturbations, ainsi que les itinéraires de substitution.