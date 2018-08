Près de Lyon, un homme qui plante du cannabis ouvre nu à la police

À Villefranche-sur-Saône, des policiers appelés pour un tapage nocturne se sont retrouvés face à un homme complètement nu et ont trouvé chez lui une arme, deux serres et du matériel de culture de cannabis.

Un homme de 32 ans a ouvert sa porte à la police dans le plus simple appareil. Il est 23 h 30 ce samedi soir lorsque le commissariat est contacté pour intervenir sur un tapage nocturne à son domicile dans la rue Loyson de Chastelus à Villefranche-sur-Saône. Appelés pour faire cesser la nuisance sonore, les policiers se sont retrouvés nez à nez avec un homme entièrement nu, rapporte le Progrès. À son domicile, toutes les fenêtres sont couvertes par un isolant en aluminium pour refléter la lumière. Sommé de s'habiller, l'homme prend son temps et tient des propos incohérents. Pendant ce temps, les policiers découvrent une arme et une plantation de cannabis. Après une perquisition, ils découvrent également deux serres, du matériel de culture, des plants coupés ainsi que 150 g de résine de cannabis et 70 g d'herbe. Les policiers ont demandé une consultation à un médecin psychiatre face aux propos incohérents tenus par l'homme. Ce dernier a décidé d'une hospitalisation d'office.