Près de Lyon : un entrepôt Fedex braqué pour des PlayStation 5

Les malfaiteurs sont repartis avec un fourgon rempli de consoles de jeu ce mardi matin.

L'or ne semble plus faire recette, c'est désormais la très prisée PlayStation 5, en rupture de stock un peu partout, qui est la cible des braqueurs. Selon nos confrères du Dauphiné libéré, cinq à six malfaiteurs ont braqué un entrepôt Fedex de Genas mardi en début de matinée. Ils sont repartis au volant d'un fourgon et d'une voiture remplis de la célèbre console de jeu. D'après le quotidien, les voleurs ont pris la fuite dans le Nord-Isère. En enquête est en cours.