Près de Lyon : un centre de vaccination contre le Covid-19 vandalisé en Isère

Dans la nuit de vendredi à samedi 17 juillet, un centre de vaccination contre le Covid-19 installé à Lans-en-Vercors, en Isère, a été vandalisé avant une opération d’injection du sérum.

Ce week-end, la petite commune iséroise de Lans-en-Vercors devait accueillir une opération de vaccination contre le Covid-19, suite au regain d’intérêt pour le sérum après l’annonce de l'extension du pass sanitaire. Toutefois, le bâtiment communal "dans lequel était installé le centre de vaccination" était "complètement hors d’usage" samedi matin, "tous les systèmes de lutte contre l’incendie ont été ouverts", expliquait hier à l’AFP le maire de la petite ville de 2 600 habitants.

Dans la nuit de vendredi à samedi 17 juillet, le site a été vandalisé et outre la destruction du mobilier, des seringues et des compresses devant servir à l’opération de vaccination, des inscriptions anti-vaccins ainsi que des croix de Lorraine ont été taguées sur l'édifice ainsi que l'office de tourisme, rapporte l’agence de presse française. "On paye aussi le prix de l’instrumentalisation de certains grands politiques nationaux qui pour exister aujourd’hui se servent de la méfiance vis-à-vis de la vaccination", regrettait hier le maire, en faisant le lien avec différents comités anti-pass sanitaire locaux.

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le centre de vaccination a été déplacé à la maison de santé. Une plainte devait être déposée hier après-midi et l’enquête a été confiée à la gendarmerie de Villard-de-Lans.