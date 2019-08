Près de Lyon : sur un scooter, il agresse des femmes

Un jeune homme de 21 ans est suspecté d'avoir menacé et agressé deux femmes à Meyzieu.

Le 17 août, un homme de 21 ans circulant à scooter à Meyzieu, près de Lyon, aurait insulté et menacé une femme de 43 ans. Elle est parvenu à lui échapper en se réfugiant dans le hall d'un immeuble. Plus tard, l'individu aurait réitéré les mêmes menaces auprès d'une jeune femme de 19 ans et l'a frappé. Elle a reçu sept jours d'ITT. L'homme a été interpellé le 20 août. Déjà connu pour dix antécédents judiciaires, il a reconnu les faits et a expliqué avoir agi sous l'emprise d'alcool.

Il sera présenté au parquet ce mercredi.