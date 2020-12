Près de Lyon : nouveaux incendies de voitures à Rillieux, la piste criminelle envisagée

(Photo by Philippe HUGUEN / AFP)

Deux feux de voitures en deux lieux différents se sont déclenchés dans la nuit de lundi à mardi à Rillieux-la-Pape.

Très tôt ce mardi matin, aux alentours de 3h30, une brigade de pompiers est intervenue pour mettre fin à un incendie de voiture qui s'est déclaré au sein de la copropriété des Verchères, à Rillieux-la-Pape, rapporte Le Progrès.

Le véhicule, en l'occurence une berline Citroën, précise le quotidien régional, a pris feu dans un endroit non-exposé, ce qui favorise la piste criminelle.

Des incendies qui rappellent fortement ceux du 13 décembre dernier

D'autant plus que, quelques instants plus tard, un second feu de voiture s'est déclenché, toujours à Rillieux, cette fois-ci au niveau de la place Alexandre-Dumas, brulant partiellement un autre véhicule.

Face à ces incendies qui se répètent dans la commune du nord-est lyonnais, après ceux qui avaient frappé Rillieux le 13 décembre dernier, une nouvelle enquête a été ouverte.