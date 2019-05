Près de Lyon : lors d'un rodéo, il casse le coude d'un enfant de 12 ans

Un jeune homme de 20 ans a été arrêté ce mercredi pour avoir cassé le coude d'un enfant lors d'un rodéo à moto.

Un Vaudais de 20 ans a été arrêté ce mercredi place Guy Moquet à Vaulx-en-Velin. Mardi en fin d'après-midi, au guidon d'une moto non homologuée, il s'amusait à faire des rodéos et avait renversé un jeune garçon de 12 ans. Ce dernier souffre d'une fracture du coude et a reçu 45 jours d'ITT. Placé en garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour “rodéo, blessures involontaires et défaut de permis de conduire”