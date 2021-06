Près de Lyon : le Touroparc inaugure de nouvelles attractions en juillet

Ce vendredi 2 juillet, le Touroparc, situé près de Mâcon, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, inaugure de nouvelles attractions à partir de 11h. Le parc fête cette année ses 60 ans d'existence.

Ce 2 juillet, en plus de l'ouverture de son espace aquatique pour l'été, le Touroparc Zoo, inaugure de nouvelles attractions à l'occasion de ses 60 ans. Celles-ci seront accessibles dès 11h.

Le parc, situé près de Mâcon en Saône-et-Loire, a été fondé en 1961 et est le sixième lieu de visite le plus fréquenté de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il rassemble plus de 210 000 visiteurs en moyenne par an (hors crise sanitaire), dont de nombreux Lyonnais.

Le parc est constitué de plusieurs espaces à visiter. Il s'agit principalement d'un parc zoologique réunissant 700 animaux de 140 espèces différentes, sur 12 hectares de nature, mais il y a également des attractions diverses pour petits et grands (un monorail, de l'accrobranche ou un carrousel par exemple) ainsi que deux musées. Enfin, les visiteurs peuvent également profiter d'un espace aquatique en juillet et en août.

Les lieux, horaires et tarifs du parc peuvent être trouvés ici. Vous pouvez y accéder en transport en voiture par l'A6, en TER ou en bus. Il n'y a pas besoin de réservation et le pass sanitaire n'y est pas obligatoire. Plus de précisions sur leur site internet.

