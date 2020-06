Près de Lyon : le rendez-vous chez le dentiste dégénère

À Villeurbanne, près de Lyon, le rendez-vous chez un dentiste dégénère et entraîne une intervention de police.

Ce 26 juin, vers 10h30, les policiers de la BAC sont appelés pour une intervention à Villeurbanne. Ils font face à un quadragénaire, déjà connu pour 27 antécédents judiciaires. Ce dernier était présent pour un rendez-vous médical dans un cabinet dentaire, mais la situation a dégénéré.

Alors qu'un praticien lui avait demandé d'ôter sa casquette et ses écouteurs, il a commencé à insulter le personnel présent et à commettre des dégradations. Appréhendé par les policiers, il a continué de tenir des "propos délirants". Lors de sa garde à vue, il a nié les faits et sera présenté au parquet ce 28 juin en vue d'une comparution immédiate.