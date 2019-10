Près de Lyon : le dealer s'armait au cas où “les clients ne payaient pas”

Un dealer a été arrêté en compagnie de deux acheteurs lundi à Décines-Charpieu.

Lundi, rue Sully, à Décines-Charpieu, trois Décinois, dont deux de 18 ans, et un autre trentenaire (9 antécédents judiciaires) ont été arrêtés. Lors d’une surveillance d’un point de deal, le premier de 18 ans, un vendeur, était vu en train de trafiquer des stupéfiants aux deux clients. Le jeune mis en cause était en possession de 12 g de cocaïne, 14 g d’héroïne, 5 cailloux de la même substance, 80 g de résine et 6 g d’herbe de cannabis. Il était aussi armé d’une gazeuse et d’une matraque télescopique. Les deux acheteurs ont reconnu lui avoir acheté des stupéfiants. Le premier a reconnu les faits et a déclaré “s’être armé pour pouvoir réagir si les clients ne payaient pas”. Il va être présenté au parquet ce mardi en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les deux clients ont été laissés libres.