Le sexagénaire, victime d'un accident sur la D975 est décédé à l'arrivée des secours.

L'accident a eu lieu aux alentours de 14 heures aujourd'hui sur la Départementale 975 entre Saint-Julien-sur-Reyssouze et Mantenay-Montlin dans l'Ain. Un homme d'une soixantaine d'années a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un autre véhicule avant de faire des tonneaux. Il terminera sa course dans un camping-car. Les secours ont tenté de le réanimer, sans succès.