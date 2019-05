Près de Lyon : le cadavre d'une retraitée retrouvé enterré dans son jardin

Sans signe de vie depuis plusieurs semaines, une femme de 78 ans vivant avec sa fille dans le nord de l'Isère a été retrouvée enterrée dans le jardin de sa villa.

Ce mardi après-midi, le cadavre d'une femme âgée de 78 ans a été retrouvé enterré dans son jardin dans une villa de Beauvoir de Marc dans le nord de l'Isère, raconte Le Dauphin Libéré. La victime vivant avec sa famille n'avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs semaines. C'est pour cette raison que les gendarmes se sont rendu sur places une première fois samedi puis une seconde ce mardi où ils ont fouillé le jardin. Ils ont alors trouvé un fossé derrière une haie où le cadavre était enterré roulé dans des draps. Selon le quotidien, la fille de la retraitée, âgée de 39 ans, a été placée en garde à vue. On ne connaît pas encore les causes du décès, mais la piste criminelle serait privilégiée.