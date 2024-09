Pour les besoins de la série Capitaine Marleau avec Corinne Masiero, la production cherche des figurants à Les Chères, dans le Rhône.

C’est l’une des émissions phares de France 3, la série Capitaine Marleau avec l’actrice Corinne Masiero sera en tournage dans le Rhône. Pour les besoins du tournage, la production est à la recherche de figurants à Les Chères, dans le Rhône. Peuvent proposer leur profil des hommes et femmes noires ou métisses, âgés de 17 à 80 ans. La journée de tournage se déroulera le 26 septembre de 16 heures à minuit et sera rémunérée 94,94 euros brut, heures de nuits et heures supplémentaire seront également prises en compte.

Pour postuler, il faudra envoyer des photos en pied et en portrait avec vos coordonnées complètes et votre lieu de résidence. Il vous faudra être autonome pour vous rendre sur le lieu de tournage.

Plus d'informations sur le site.