Près de Lyon : la police met en garde contre de faux éboueurs

Une personne a été cambriolée dans la Loire par un faux éboueur venu vendre des calendriers.

La police nationale de la Loire a publié un message de mise en garde ce vendredi contre de faux éboueurs. En effet, en cette période de fin d'années, les postiers, pompiers et autres professions vont toquer aux portes pour vendre les calendriers 2020. Selon la police nationale, un vol par ruse a été commis le 28 octobre dernier dans la Loire par un faux éboueur venu vendre des calendriers au domicile d'une personne âgée. Une enquête est en cours et les forces de l'ordre recherchent d'éventuels témoins des faits ou des personnes qui auraient été approchés via cette technique de vol.