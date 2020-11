Près de Lyon : il tente de la tuer, elle s'enfuit en passant par leur balcon du 16e étage

Ce samedi 7 novembre, une femme poursuivie par son conjoint violent a dû enjamber leur balcon au 16e étage d'un immeuble de Villeurbanne, près de Lyon, pour lui échapper.

Une femme a enjambé son balcon du 16e étage d'un immeuble de Villeurbanne, près de Lyon, ce samedi 7 novembre au petit matin. Elle essayait d'échapper aux coups de son conjoint. Suite à une dispute, l'homme de 41 ans s'est mis à la frapper à la tête, vraisemblablement avec un sécateur. En désespoir de cause, elle s'enferme sur leur balcon pour appeler les secours. Mais lui continue et l'attrape par les cheveux. Une seule solution s'offre alors à elle : rejoindre le balcon voisin. En évitant de regarder le sol, 16 étages plus bas. Elle parvient à enjamber non pas un mais deux balcons avant d'être recueillie par ses voisins, choquée et blessée à la tête.

D'après la victime, son conjoint s'était abondamment drogué à la cocaïne la veille et était donc en manque ce matin-là. L'homme a été interpellé par la police alors qu'il sortait de l'immeuble. Il a tenté de s'enfuir en sautant un mur. Blessé dans la chute, il a dû être hospitalisé. Lors de son jugement ce mardi 10 novembre, le conjoint violent n'a reconnu que partiellement les faits. La qualification requise initialement était la tentative de meurtre. Il a finalement été condamné à 30 mois de prison, dont 15 de sursis probatoire, et écroué.