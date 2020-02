Près de Lyon : il cambriole des clubs de pétanque et de tennis

Le suspect a été pris en flagrant délit ce lundi à Saint-Priest.

Ce lundi à 07h50, avenue des Temps modernes à Saint-Priest, un habitant de la commune a été pris en flagrant délit par la police. Ce quadragénaire (66 antécédents) venait de pénétrer par effraction dans les locaux d’une association de pétanque et d’un club de tennis. Il était en possession de quelques dizaines d’euros, de denrées alimentaires provenant des lieux visités et détenait également des carnets de chèques-déjeuner ainsi qu’un appareil photo dérobé dans un centre médico-social lors d’un cambriolage commis entre les 7 et 10 février.

Placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mardi en vue d’une comparution immédiate.