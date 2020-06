Près de Lyon : des policiers attaqués par une trentaine de personnes

Lors d'une intervention à Rillieux-la-Pape, des policiers nationaux et municipaux ont été pris à partie par une trentaine d'individus et ont dû utiliser des moyens de défense pour se dégager.

Le 08 mai dernier à 19H30, les policiers de patrouille en police secours étaient requis rue Michelet à Rillieux suite à un appel 17 pour un signalement de différend conjugal. Ils s’y rendaient en compagnie de deux équipages de la police municipale de Rillieux-la-Pape. À leur arrivée sur les lieux, ils étaient insultés par un petit groupe d’individus. Après vérification, le différend conjugal s’avérait être sans suite. Mais au moment de partir, les forces de l'ordre ont été prises à partie par une trentaine d’individus hostiles dont certains avaient le visage dissimulé et leur jetaient des projectiles. Des renforts étaient dépêchés sur place, dont des CRS. Les policiers devaient faire usage de grenades lacrymogènes et de moyens de défense pour se dégager. Les faits ont duré 1h30. Aucun blessé n’était à déplorer et aucun véhicule administratif n’était dégradé.

L’enquête effectuée par la BSU de Rillieux a permis d’identifier et d’interpeller ce 25 juin six hommes âgés de 14 ans, 18 ans, 20 ans pour deux d’entre eux, 27 et 37 ans. En garde à vue, ils ont tous nié leur participation malgré la présentation des images de vidéos surveillance et la découverte à leurs domiciles respectifs de vêtements portés au moment des faits. Seul l’un d’entre eux reconnaissait le jet d’une pierre “pour répondre aux provocations des CRS”, a-t-il déclaré.

Ils vont être présentés ce jour au parquet de Lyon. Les cinq majeurs seront jugés en comparution immédiate tandis que le mineur sera présenté au juge des enfants.