Près de Lyon : contrairement à ce qu’affirment certaines rumeurs, la vaccination au Parc OL se fait sur rendez-vous

À cause de rumeurs qui courent, l’OL a été obligé de rappeler que la vaccination au Groupama Stadium, en ce week-end pascal, se faisait uniquement sur rendez-vous.

Certaines rumeurs prétendent qu’il est possible de se faire vacciner au Groupama Stadium ce week-end sans prendre rendez-vous au préalable. Face à ces rumeurs infondées, l’OL a été obligé de rappeler que "Seules les personnes éligibles et inscrites via Doctolib peuvent se rendre au stade pour se faire vacciner".

🚨 Attention 🚨 Contrairement à ce que prétendent certaines rumeurs, il n’est pas possible de venir directement se faire vacciner au Groupama Stadium sans rendez-vous. Seules les personnes éligibles et inscrites via Doctolib peuvent se rendre au stade pour se faire vacciner. pic.twitter.com/UookZOkFhH — Groupama Stadium (@GroupamaStadium) April 4, 2021

Une campagne de vaccination coup de poing est en cours au Parc OL ce week-end de Pâques. L’objectif est de vacciner 3000 personnes par jour, soit 9000 au total. Il semble que l’opération soit sur la bonne voie, à l’heure où Lyon Capitale écrit ces lignes, il n’y avait plus de créneaux disponibles sur Doctolib. Des créneaux pourraient toutefois s'ouvrir, il est conseillé aux personnes éligibles qui veulent se faire vacciner de vérifier régulièrement le site.