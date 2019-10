Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils à Lyon ce mardi ?

Les agriculteurs vont manifester ce mardi à partir de 12h à Lyon pour un grand rassemblement régional qui réunira des manifestants venus du Rhône, de l'Ain, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère.

Ce mardi, les agriculteurs vont manifester à Lyon. A l'appel notamment de la FNSEA, ils se mobilisent “contre l'agribashing permanent, le lynchage médiatique, la pression environnementale, les accords internationaux et l'inconstance ministérielle”. “Un cri d'alarme”, expliquent-ils alors que leurs exploitations peinent a dégager des revenus suffisant pour qu'ils puissent vivre dignement.

À l'heure de la transition écologique et du changement climatique il réclame au gouvernement “la mise en place d’accompagnement pour cette transition écologique (…) l’échange local et la construction commune pour la mise en place de zone de non-traitement plutôt que des arbitrages nationaux qui ne sont pas en phase avec les contraintes des territoires”. “Nous voulons mettre en place d’une véritable politique de souveraineté alimentaire française et européenne menacée par des produits ne respectant pas nos obligations de productions”, concluent-ils.

Ils devraient être reçus par le préfet du Rhône et de région dans la journée.